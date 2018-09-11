Дворазовий володар Кубка Стенлі Федотенко відкриє новий сезон Української хокейної ліги



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Руслан Федотенко. Фото: ХК Донбас

Також зірковий нападник проведе серію майстер-класів

У п'ятницю, 14 вересня, в Дружківці на арені «Альтаїр» відбудеться відкриття третього сезону Української хокейної ліги (УХЛ).

Спеціальним гостем матчу-відкриття, в якому зустрінуться «Донбас» і «Кременчук», стане дворазовий володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко.

Перед грою екс-капітан «Донбасу» проведе серію майстер-класів для вихованців найчисленнішої дитячо-юнацької спортивної школи України - ДЮСШ ХК «Донбас».

Федотенко грав в НХЛ з 2000 по 2013 рік, виступаючи за цей час за «Філадельфію», «Тампа-Бей», «Нью-Йорк Айлендерс», «Піттсбург» і «Нью-Йорк Рейнджерс».

У 2004-му році в складі «Лайтнінг» і в 2009-му в складі «Пінгвінс» він виграв Кубок Стенлі, причому в першому випадку став автором переможної шайби в сьомому матчі фіналу проти «Калгарі».

За «Донбас» Федотенко грав в 2012-2014 роках в КХЛ і був капітаном команди. Всього у складі донецької команди форвард провів 79 матчів, в яких набрав 35 (15 + 20) очок.

У 2002 році в складі збірної України Федотенко виступив на своїх єдиних Олімпійських іграх. У Солт-Лейк-Сіті наша команда зайняла 10-е місце, а Руслан записав на свій рахунок одну шайбу на турнірі.

У жовтні 2016 року Федотенко прийняв рішення завершити кар'єру. Пізніше українець говорив, що у нього є пропозиції стати тренером.

Джерело: Xsport.ua