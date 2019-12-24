Сестри Семеренко і Юлія Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу з біатлону



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Валентина і Віта Семеренко поступово набирають найкращі кондиції Biathlon.com.ua

Новину повідомив президент Федерації біатлону Володимир Бринзак

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував принцип відбору українських спортсменок для потрапляння в збірну. За його словами, склад на Кубок світу буде визначатися з десяти біатлоністок.

«У нас немає такого жорсткого зациклення на відборі. Фактично, у нас є десять біатлоністок, з яких ми можемо вибирати спортсменок на Кубок світу. Але будемо давати шанси. Якщо ми знаємо, що, наприклад, дівчата пропускають Поклюку, то там дамо виступити Журавок, Абрамовiй. Але поки Оля стріляє стоячи по хвилині – їй буде складно на Кубку світу, треба підтягувати цей компонент, стріляти в своєму ритмі, але швидко. А на німецьких етапах будемо обходитися тим складом, який є. Можливо, в тій же Поклюці подивимося Кривонос. А ось у Каті Бех поки буде свій головний старт – юніорський чемпіонат світу. З іншого боку, після Обергофа взагалі нічого планувати напевно не можна – там така погода, що ризик захворіти і змусити шукати екстрену заміну досить високий», - цитує Бринзака Biathlon.com.ua.

«Я знаю, що якийсь етап буде пропускати Юля Джима, але поки не знаю, який саме. Віта і Валя пропустять Поклюку. Можливо, щось пропустить і Олена Підгрушна. Зараз поки всі дівчата залишилися в горах, готуються до січневої частини сезону. Навіть Журавок, яка повинна була їхати здавати іспити, сказала, що краще нехай доведеться десь пожертвувати навчанням, але я хочу тренуватися на снігу, а не сидіти вдома без нормальних тренувань. Юля робить на цей сезон велику ставку, і підходить максимально серйозно».

Поки найкраще в поточному сезоні виступила Юлія Джима на етапі Кубка світу в Естурсунді, посівши друге місце. Також в естафеті в Гохфільцені жіноча збірна України посіла четверту позицію.