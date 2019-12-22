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    Підгрушна у другій десятці завершила мас-старт у Ансі

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    Олена Підгрушна - Підгрушна у другій десятці завершила мас-старт у Ансі
    Олена Підгрушна
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    Українська біатлоністка припустилася трьох промахів у гонці

    Українка Олена Підгрушна фінішувала 19-ю в мас-старті на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. Наша олімпійська чемпіонка припустилася трьох промахів та в підсумку відстала на 3.16,2.

    На шість з половиною хвилини відстала та в підсумку фінішувала 29-ю в гонці наша Дарина Блашко.

    Перемогла біатлоністка збірної Норвегії Тіріль Екхофф. Два промахи не завадили їй випередити на майже півтори хвилини Доротею Вівер з Італії, яка також мала два промахи.

     Читайте також: Підручний фінішував у третьому десятку мас-старту в Ансі

    Третьою дісталася фінішу також з двома хибними пострілами Лінн Петерсон зі Швеції. Вона відстала від італійки лише на дві десятих секунди.

    Нагадаємо, у чоловіків наш Дмитро Підручний упав на дистанції та фінішував у підсумку 23-м.

    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна
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