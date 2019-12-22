Підгрушна у другій десятці завершила мас-старт у Ансі



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Олена Підгрушна Фейсбук

Українська біатлоністка припустилася трьох промахів у гонці

Українка Олена Підгрушна фінішувала 19-ю в мас-старті на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. Наша олімпійська чемпіонка припустилася трьох промахів та в підсумку відстала на 3.16,2.

На шість з половиною хвилини відстала та в підсумку фінішувала 29-ю в гонці наша Дарина Блашко.

Перемогла біатлоністка збірної Норвегії Тіріль Екхофф. Два промахи не завадили їй випередити на майже півтори хвилини Доротею Вівер з Італії, яка також мала два промахи.

Третьою дісталася фінішу також з двома хибними пострілами Лінн Петерсон зі Швеції. Вона відстала від італійки лише на дві десятих секунди.

Нагадаємо, у чоловіків наш Дмитро Підручний упав на дистанції та фінішував у підсумку 23-м.