Підгрушна у другій десятці завершила мас-старт у Ансі
Олена Підгрушна
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Українська біатлоністка припустилася трьох промахів у гонці
Українка Олена Підгрушна фінішувала 19-ю в мас-старті на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. Наша олімпійська чемпіонка припустилася трьох промахів та в підсумку відстала на 3.16,2.
На шість з половиною хвилини відстала та в підсумку фінішувала 29-ю в гонці наша Дарина Блашко.
Перемогла біатлоністка збірної Норвегії Тіріль Екхофф. Два промахи не завадили їй випередити на майже півтори хвилини Доротею Вівер з Італії, яка також мала два промахи.
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Третьою дісталася фінішу також з двома хибними пострілами Лінн Петерсон зі Швеції. Вона відстала від італійки лише на дві десятих секунди.
Нагадаємо, у чоловіків наш Дмитро Підручний упав на дистанції та фінішував у підсумку 23-м.