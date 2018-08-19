  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дженнінгс переміг технічним нокаутом екс-українця Димитренка (відео)

    • Розсилка
    Дженнінгс переміг технічним нокаутом екс-українця Димитренка (відео)

    Було зафіксовано зупинку бою у дев'ятому раунді

    Американський супертяж Браянт Дженнінгс (24-2, 14 KO) завдав поразки уродженцю України Александеру Димитренку (41-4, 26 KO).

    Бій почався з тривалої розвідки джебами. Дженнінгс стріляв по корпусу опонента, Димитренко зайняв центр рингу, але також не поспішав підключати силові удари.

    У третьому раунді стало веселіше. Першим почав Димитренко, добре пробивши по корпусу американця. Дженнінгс злегка накрутив темп, додав кілька нових ударів, але як і раніше бив мало, намагався працював напевно.

    У четвертій трихвилинці запахло сенсацією - Димитренко відправив Дженнінгса на настил. Правда, акцентованого удару в екс-українця не вийшло, просто американець попався у розбалансованому стані.

    У наступному раунді Дженнінгс знову трохи підвищив щільність бою і змусив Димитренка перейти у режим виживання - практично кожну атаку суперника німець гасив у клінчі.

    У сьомому раунді Димитренко почав працювати на контратаках. А вже у наступній трихвилинці «Заша» двічі побував на підлозі. Вперше він проспав лівий хук у голову, а потім впав після шквалу атак Дженнінгса.

    У дев'ятому раунді бій завершився - Димитренко пропустив аперкот, знову опинився на підлозі, і рефері негайно зупинив бій.

    Джерело: vringe.com

    бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ