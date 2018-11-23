Джерело: «Динамо» цікавиться відразу трьома гравцями «Львова»



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Бруно Фото взяте з dynamomania.com

Київському клубу приписують інтерес до українця та двох бразильців

В ефірі програми «Тур ONLINE» на телеканалі «Футбол 1» була озвучена інформація про інтерес київського «Динамо» до трьох футболістів з ФК «Львів».

Йдеться про бразильського форварда Бруно, правого латераля Тейлора та захисника Володимира Адамюка.

Інформація була отримана журналістом каналу із самого львівського клубу, де про це говорять самі гравці. Але офіційної пропозиції по цим футболістам, наскільки відомо, кияни поки не робили.

27-річний Володимир Адамюк може зіграти як в центрі, так і на правому фланзі захисту. Раніше він виступав за «Кримтеплицю», кам'янську «Сталь», «Дніпро» та «Верес», а влітку цього року опинився в ФК «Львів», коли команда зайняла місце «Вересу» у Прем'єр-лізі.

23-річний Лукас Тейлор, який може зіграти як на правому фланзі захисту, так і на правому фланзі півзахисту, виступає за «Львів» на правах оренди, а його контракт належить «Палмейрасу».

22-річний Бруно Дуарте перебрався до «Львова» з бразильської «Португези», відразу ж вибившись у кращі бомбардири команди. Зараз на рахунку Бруно шість голів у 14-ти матчах Прем'єр-ліги, а більше за нього забили лише Мар'ян Швед (вісім) і Жуніор Мораес (11).

Джерело: Динамомания