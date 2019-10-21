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    Шкільну ігрову майку легендарного Леброна Джеймса продали за 187 500 доларів

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    Леброн Джеймс - Шкільну ігрову майку легендарного Леброна Джеймса продали за 187 500 доларів
    Леброн Джеймс
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    Організатори аукціону сподівалися виручити значно більше коштів

    Шкільну ігрову майку легендарного форварда клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса продали з аукціону за 187 500 доларів.

    Саме у цій майці на той час 17-річний баскетболіст фотографувався 2002 року на обкладинку журналу Sports Illustrated.

    Втім організатори аукціону залишилися незадоволені його підсумками. Вони сподівалися виручити принаймні 300 000 доларів, інформує ESPN.

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    Леброн Джеймс – дворазовий олімпійський чемпіон з баскетболу, триразовий чемпіон НБА, чотириразовий найкращий гравець сезону в НБА.

    баскетбол НБА Леброн Джеймс
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