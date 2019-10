Шкільну ігрову майку легендарного Леброна Джеймса продали за 187 500 доларів

Організатори аукціону сподівалися виручити значно більше коштів

Шкільну ігрову майку легендарного форварда клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса продали з аукціону за 187 500 доларів.

Саме у цій майці на той час 17-річний баскетболіст фотографувався 2002 року на обкладинку журналу Sports Illustrated.

Втім організатори аукціону залишилися незадоволені його підсумками. Вони сподівалися виручити принаймні 300 000 доларів, інформує ESPN.

Леброн Джеймс – дворазовий олімпійський чемпіон з баскетболу, триразовий чемпіон НБА, чотириразовий найкращий гравець сезону в НБА.

The jersey LeBron wore for his first SI cover sold for $187,500 early this morning in a @GoldinAuctions sale. Highest price paid for a LeBron jersey yet. pic.twitter.com/ChADQDxsSz