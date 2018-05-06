Джиро-2018. Вівіані переміг на другому етапі
- Сьогодні, 10:17
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Гонщики проїхалися між Хайфою і Тель-Авівом
У суботу, 5 травня, відбувся другий етап багатоденки «Джиро д'Італія». Пелотон подолав маршрут із підйомом четвертої категорії. Перемогу здобув італієць Еліа Вівіані.
Нагадаємо, що перший етап виграв голландець Том Дюмулен.
Giro d'Italia-2018
Другий етап. Хайфа - Тель-Авів, Ізраїль. 167 км
1. Еліа Вівіані (Італія, Quick-Step Floors) - 3.51,20
2. Якуб Марежко (Італія, Wilier Triestina - Selle Italia)
3. Сем Беннетт (Ірландія, BORA - Hansgrohe)
4. Нікколо Боніфаціо (Італія, Bahrain Merida)
5. Саша Модоло (Італія, Team EF Education First-Drapac p / b Cannondale)
Загальний залік
1. Роан Денніс (Австралія, BMC) - 4.03,21
2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb) - 0,01
3. Віктор Кампенартс (Бельгія, Lotto Fix All) - 0,03
4. Жозе Гонсалвеш (Португалія, Katusha-Alpecin) - 0,13
5. Алекс Даусетт (Великобританія, Katusha-Alpecin) - 0,17
6. Пейо Більбао (Іспанія, «Астана») - 0,19
7. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 0,21
8. Максиміліан Шахман (Німеччина, Quick-Step Floors) - 0,22
9. Тоні Мартін (Німеччина, Katusha-Alpecin) - 0,28
10. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain Merida) - той же час
Джерело: sport.ua