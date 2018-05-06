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    Джиро-2018. Вівіані переміг на другому етапі

    Гонщики проїхалися між Хайфою і Тель-Авівом
    У суботу, 5 травня, відбувся другий етап багатоденки «Джиро д'Італія». Пелотон подолав маршрут із підйомом четвертої категорії. Перемогу здобув італієць Еліа Вівіані. Нагадаємо, що перший етап виграв голландець Том Дюмулен. Giro d'Italia-2018 Другий етап. Хайфа - Тель-Авів, Ізраїль. 167 км 1. Еліа Вівіані (Італія, Quick-Step Floors)
    • Сьогодні, 10:17
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    Еліа Вівіані. Фото: Getty Images
    Еліа Вівіані. Фото: Getty Images

    Гонщики проїхалися між Хайфою і Тель-Авівом

    У суботу, 5 травня, відбувся другий етап багатоденки «Джиро д'Італія». Пелотон подолав маршрут із підйомом четвертої категорії. Перемогу здобув італієць Еліа Вівіані.

    Нагадаємо, що перший етап виграв голландець Том Дюмулен.

    Giro d'Italia-2018

    Другий етап. Хайфа - Тель-Авів, Ізраїль. 167 км

    1. Еліа Вівіані (Італія, Quick-Step Floors) - 3.51,20
    2. Якуб Марежко (Італія, Wilier Triestina - Selle Italia)
    3. Сем Беннетт (Ірландія, BORA - Hansgrohe)
    4. Нікколо Боніфаціо (Італія, Bahrain Merida)
    5. Саша Модоло (Італія, Team EF Education First-Drapac p / b Cannondale)

    Загальний залік

    1. Роан Денніс (Австралія, BMC) - 4.03,21
    2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb) - 0,01
    3. Віктор Кампенартс (Бельгія, Lotto Fix All) - 0,03
    4. Жозе Гонсалвеш (Португалія, Katusha-Alpecin) - 0,13
    5. Алекс Даусетт (Великобританія, Katusha-Alpecin) - 0,17
    6. Пейо Більбао (Іспанія, «Астана») - 0,19
    7. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 0,21
    8. Максиміліан Шахман (Німеччина, Quick-Step Floors) - 0,22
    9. Тоні Мартін (Німеччина, Katusha-Alpecin) - 0,28
    10. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain Merida) - той же час

    Джерело: sport.ua

    велогонка Італія Велоспорт
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