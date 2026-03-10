Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
IMGA, яку очолює Бубка, дозволила спортсменам з РФ виступати із національною символікою на World Masters Games

Рада не підтримала ініціативу народної депутатки Савчук

Верховна Рада України не проголосувала за направлення депутатського запиту до президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової. Про це повідомляє «Главком».

Як голосувала Рада

Голосування щодо запиту відбулося на пленарному засідання Верховної Ради України у вівторок, 10 березня. Авторкою запиту була народна депутатка Оксана Савчук.

«За» підтримку ініціативи проголосували 112 депутати, «проти» – 5, утримались – 7, не голосували – 154.

Нагадаємо, українськи скелетоніст Владислав Гераскевич у своїй петиції закликав запровадити проти Бубки санкції, а також позбавити його звання Герой України.

Петиція Гераскевича: що відомо

«Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду – звання «Герой України». Під час повномасштабної війни Росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну», – прокоментував Гераскевич свою ініціативу.

У тексті петиції зазначається, що «Рух «Чесно» вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами».

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки під час виступу в Раді

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Сергій Бубка: що відомо

Сергій Бубка – український легкоатлет (стрибки із жердиною), шестиразовий разовий чемпіон світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон.

Міжнародна асоціація ігор майстрів (IMGA), яку очолює Сергій Бубка, дозволила російським спортсменам виступати із національною символікою на World Masters Games.

World Masters Games – найбільший у світі мультиспортивний фестиваль для ветеранів спорту, який відбувається кожні чотири роки. Змагання проходили з 17 по 30 травня 2025 року у Тайвані.

У них взяли участь понад 25 тисяч спортсменів з 107 країн, зокрема росіяни, які були в екіпіруванні з національною символікою та демонстрували прапори.

При цьому сторінка IMGA в інстаграмі репостила сторіс російських спортсменів. На одному з них спортсмени з України, Росії, Таджикістану та Литви і підпис: «Спорт об'єднує нас».

Бубка очолює організацію з 2022 року.

Теги: Сергій Бубка Яна Клочкова спорт Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна перемогла Литву 30:29
Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу
5 березня, 17:49
До історичної бронзи у слоупстайлі 16-річний Лучкін (ліворуч) додав срібло у бігейрі
Сноубордист Лучкін здобув другу нагороду юніорського Чемпіонату світу
5 березня, 11:37
Лучкін став бронзовим призером юніорської світової першості
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
1 березня, 16:24
Ізраїль атакував Іран
Ізраїль скасував всі спортивні та культурні заходи через війну в Ірані
28 лютого, 16:19
Шарій у своїх соцмережах присвятив кілька десятків дописів Гераскевичу
«Запрошую вас до України». Гераскевич знову потролив пропагандиста Шарія
25 лютого, 16:26
Норвезький лижник першим в історії здобув шість золотих медалей на одній Олімпіаді
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал
23 лютого, 23:41
Фристайлістка Ангеліна Брикіна на Олімпіаді показала найскладніші стрибки у своєму житті
Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей
21 лютого, 23:03
Режисером роботи став Володимир Мула, який уже мав досвід знімання фільмів про футбол
Між футболом і фронтом: у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення» про братів Михайленків
19 лютого, 16:49
Гераскевич: Сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань
Гераскевич запропонував МОК завершити скандал щодо «шолома пам’яті»: деталі
12 лютого, 09:12

Новини

Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
Багаторічний конкурент Шевченка втратив роботу в Бразилії
Багаторічний конкурент Шевченка втратив роботу в Бразилії
Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді
Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua