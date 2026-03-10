Хокейний арбітр з РФ, який засвітився на скандальному відео, отримав довічну дискваліфікацію

Мирослав Скугарьов був покараний за аморальну поведінку

Дисциплінарний комітет Федерації хокею Росії (ФХР) довічно заборонив арбітру Мирославу Скугарьову займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з хокею. Про це повідомляє «Главком».

23 лютого 2026 року Всеросійська хокейна ліга (ВХЛ) повідомила про те, що ФХР усунула від роботи Скугарьова, а також головних суддів Ільнура Хажієва та Івана Шмакова за аморальну поведінку.

Інцидент з недозволеною поведінкою суддів стався після матчу ВХЛ між «Норільськом» та «Омськими крилами» (1:3), який пройшов 21 лютого 2026 року. Підставою для розгляду стало відео, яке поширилося у соціальних мережах, на якому судді були зафіксовані у, ймовірно, нетверезому стані.

Також дисциплінарний комітет ФХР заборонив Шмакову та Хажієву займатися суддівством у хокеї терміном на 3 роки.

Мирослав Скугарьов – син відомого у минулому хокеїста, дворазового чемпіона Росії у складі «Локомотива», учасника чемпіонату світу 2006 року Олександра Скугарьова.

Минулого року він був визнаний найкращим лінійним арбітром Всеросійської хокейної ліги (ВХЛ) та дебютував у Континентальній хокейній лізі (КХЛ).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.