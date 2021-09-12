Монфіс зворушливо привітав Світоліну з днем народження

Українській тенісистці виповнилося 27 років

Гаель Монфіс, чоловік Еліни Світоліної, привітав дружину з днем народження. 12 вересня їй виповнилося 27 років.

«З Днем Народження, моє кохання! З того дня, як ти увійшла в моє життя, ти стала причиною, завдяки якій я дихаю. Ти – зірка в моєму небі. І я б не хотів, щоб було якось інакше. Ти – кохання всього мого життя», – написав Монфіс в соцмережах.

Світоліна і Монфіс публічно заявили про те, що зустрічаються, в січні 2019 року, під час Australian Open. 16 липня 2021 року пара зіграла весілля в Швейцарії.

На Відкритому чемпіонаті США 2021 Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де в напруженій боротьбі поступилася майбутній фіналістці, канадці Лейлі Фернандес.

Раніше 18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США.