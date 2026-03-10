Головна Спорт Новини
Українські сноубордисти вибороли дві нагороди на етапі Кубка Європи

Українські сноубордисти вибороли дві нагороди на етапі Кубка Європи
Українці повертаються з Польщі з двома бронзами

Попадич та Данча здобули нагороди Кубка Європи

Українські сноубордисти здобули дві нагороди на етапі Кубка Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 7-8 березня 2026 року польська Бялка Татранська приймала етап Кубка Європи зі сноубордингу в дисципліні паралельний слалом-гігант. За результатами змагань українці двічі підіймалися на третю сходинку п'єдесталу пошани.

У перший змагальний день дебютну особисту нагороду дорослого рівня на міжнародній арені здобув 19-річний Олександр Попадич. З-поміж 36 спортсменів українець показав третій результат.

У другий змагальний день на подіум піднялася 5-разова учасниця Олімпійських ігор Аннамарі Данча. Серед 42 спортсменок, що змагалися за нагороди, українка посіла третє місце.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
