Джокович в четвертий раз визнаний фондом Laureus спортсменом року



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Новак Джокович Фото: twitter.com/olympicchannel

Чемпіонка двох останніх «Мейджорів» Наомі Осака була визнана проривом року

Чемпіон трьох останніх «Мейджорів» Новак Джокович отримав нагороду спортивного фонду Laureus, як найкращий спортсмен 2018 року. 31-річний серб отримав нагороду в четвертий раз: він зрівнявся за цим показником з Усейном Болтом і поступається тільки іншому тенісисту Роджеру Федереру, який має п'ять подібних нагород.

Варто зазначити, що чемпіонка двох останніх «Мейджорів» Наомі Осака раніше була визнана проривом року, а в номінації «Спортсменка року» чемпіонка «Ролан Гаррос» Сімона Халеп і чемпіонка «Вімблдону» Анжелік Кербер поступилися гімнастці Сімоні Байлс.

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Джерело: Sports.ru