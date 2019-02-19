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    Джокович в четвертий раз визнаний фондом Laureus спортсменом року

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    Новак Джокович - Джокович в четвертий раз визнаний фондом Laureus спортсменом року
    Новак Джокович
    Фото: twitter.com/olympicchannel

    Чемпіонка двох останніх «Мейджорів» Наомі Осака була визнана проривом року

    Чемпіон трьох останніх «Мейджорів» Новак Джокович отримав нагороду спортивного фонду Laureus, як найкращий спортсмен 2018 року. 31-річний серб отримав нагороду в четвертий раз: він зрівнявся за цим показником з Усейном Болтом і поступається тільки іншому тенісисту Роджеру Федереру, який має п'ять подібних нагород.

    Варто зазначити, що чемпіонка двох останніх «Мейджорів» Наомі Осака раніше була визнана проривом року, а в номінації «Спортсменка року» чемпіонка «Ролан Гаррос» Сімона Халеп і чемпіонка «Вімблдону» Анжелік Кербер поступилися гімнастці Сімоні Байлс.

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    Джерело: Sports.ru

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