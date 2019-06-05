Джошуа проведе реванш проти Руїса



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Руїс сенсаційно переміг Джошуа Yahoo!Sports

Повторний поєдинок надважковаговиків має відбутися наприкінці року

Реванш британського боксера надважкої вагової категорії Ентоні Джошуа проти мексиканця Енді Руїса може відбутися в листопаді–грудні. Про це повідомив промоутер британця Едді Хірн.

«Після зустрічі з Ентоні Джошуа та його тренером ми з командою менеджерів у Нью-Йорку активували пункт про реванш у контракті на бій проти Руїса. Поєдинок відбудеться в листопаді-грудні в місці, яке буде погоджено пізніше», - написав Хірн в твітері.

Нагадаємо, в нещодавньому поєдинку Руїс переміг Джошуа технічним нокаутом у сьомому раунді.