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    Джошуа проведе реванш проти Руїса

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    Руїс сенсаційно переміг Джошуа - Джошуа проведе реванш проти Руїса
    Руїс сенсаційно переміг Джошуа
    Yahoo!Sports

    Повторний поєдинок надважковаговиків має відбутися наприкінці року

    Реванш британського боксера надважкої вагової категорії Ентоні Джошуа проти мексиканця Енді Руїса може відбутися в листопаді–грудні. Про це повідомив промоутер британця Едді Хірн.

    «Після зустрічі з Ентоні Джошуа та його тренером ми з командою менеджерів у Нью-Йорку активували пункт про реванш у контракті на бій проти Руїса. Поєдинок відбудеться в листопаді-грудні в місці, яке буде погоджено пізніше», - написав Хірн в твітері.

    Нагадаємо, в нещодавньому поєдинку Руїс переміг Джошуа технічним нокаутом у сьомому раунді.

     Читайте також: Джошуа сенсаційно програв нокаутом (відео)
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