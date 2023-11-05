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Дзюдоїстка Таймазова, яка підтримує Путіна та війну, виграла «срібло» чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Дзюдоїстка Таймазова, яка підтримує Путіна та війну, виграла «срібло» чемпіонату Європи
Таймазова полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z

Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнає нейтральною атлеткою та допускає до змагань

 

Російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова виграла срібну медаль Чемпіонату Європи у категорії до 70 кілограм. Змагання проходили у Монпельє (Франція).

Нагадаємо, що російська дзюдоїстка фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.

Також у квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».

Українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) вважає нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату Європи та інших змагань.

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Теги: Франція дзюдо діти

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