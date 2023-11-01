Путін заявив, що завдяки санкціям на заборону ввезення в Росію «західного барахла» в країні «буде менше постільних клопів»

У Франції росіяни поширюють чутки про нашестя клопів, через санкції проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що завдяки санкціям та забороні на ввезення в Росію «західного барахла» в країні «буде менше постільних клопів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чим менше західного барахла – тим краще, менше можливості надіслати нам з європейських країн постільних клопів», – заявив Путін в ефірі телеканалу Росія 24.

Очільник країни-терористки додав, що заборона Євросоюзу на постачання «викруток та голок» до РФ «допоможе знизити ризик появи подібних комах на російській території».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Франції росіяни поширюють чутки про нашестя клопів, через санкції проти РФ. Нібито Росія не постачає через західні обмеження якісь хімікати і тепер на Францію нібито очікує «епідемія та навала клопів». Також у розповсюдженні клопів звинувачують українських біженців.

Багато французьких ЗМІ повірили в російське ІПСО та випустили свої матеріали про боротьбу з клопами, а Марокко та Алжир навіть почали вимагали тотальної дезінфекції суден з Франції.

Зазначимо, 7 жовтня видання Guardian повідомляло, що у Парижі вирішили тимчасово припинити навчання у сімох школах через катастрофу з клопами. Зазначимо, що з цією проблемою Франція стикається майже що рік. Нашестя постільних клопів в державі також фіксували у 2020 році, але цьогоріч воно набуло особливих масштабів.