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Путін розповів росіянам байку про клопів, аби виправдати санкційний удар по РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін розповів росіянам байку про клопів, аби виправдати санкційний удар по РФ
Путін заявив, що завдяки санкціям на заборону ввезення в Росію «західного барахла» в країні «буде менше постільних клопів»
фото з відкритих джерел

У Франції росіяни поширюють чутки про нашестя клопів, через санкції проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що завдяки санкціям та забороні на ввезення в Росію «західного барахла» в країні «буде менше постільних клопів».

«Чим менше західного барахла – тим краще, менше можливості надіслати нам з європейських країн постільних клопів», – заявив Путін в ефірі телеканалу Росія 24.

Очільник країни-терористки додав, що заборона Євросоюзу на постачання «викруток та голок» до РФ «допоможе знизити ризик появи подібних комах на російській території».

Нагадаємо, у Франції росіяни поширюють чутки про нашестя клопів, через санкції проти РФ. Нібито Росія не постачає через західні обмеження якісь хімікати і тепер на Францію нібито очікує «епідемія та навала клопів». Також у розповсюдженні клопів звинувачують українських біженців.

Багато французьких ЗМІ повірили в російське ІПСО та випустили свої матеріали про боротьбу з клопами, а Марокко та Алжир навіть почали вимагали тотальної дезінфекції суден з Франції.

Зазначимо, 7 жовтня видання Guardian повідомляло, що у Парижі вирішили тимчасово припинити навчання у сімох школах через катастрофу з клопами. Зазначимо, що з цією проблемою Франція стикається майже що рік. Нашестя постільних клопів в державі також фіксували у 2020 році, але цьогоріч воно набуло особливих масштабів. 

Читайте також: Нашестя клопів та санкції проти Росії. Як це пов'язано?
Теги: санкції путін Франція Європейський союз кома

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