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Японія запустила найбільший у світі термоядерний реактор

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія запустила найбільший у світі термоядерний реактор
Японський термоядерний реактор JT-60SA зараз є найбільшим у світі
фото: Science

Японія використовуватиме енергію термоядерного синтезу 

У Японії було запущено найновіший і найбільший у світі реактор термоядерного синтезу JT-60SA в Японії. Цей реактор використовує магнітні поля від надпровідних котушок для утримання іонізованого газу у вакуумній камері у формі пончика з метою стимулювання злиття ядер водню та вивільнення енергії. Машина, заввишки чотири поверхи, здатна утримувати плазму, нагріту до 200 млн градусів Цельсію, протягом приблизно 100 секунд. Про це пише Science.

«Цей успіх доводить світові, що реактор виконує свою основну функцію», – заявив менеджер проекту Fusion for Energy Сем Девіс. Однак потрібно ще два роки, щоб JT-60SA почав виробляти плазму, необхідну для фізичних експериментів.

JT-60SA надаватиме підтримку ITER, найбільшому міжнародному реактору термоядерного синтезу, що на стадії будівництва у Франції. У свою чергу, ITER спиратиметься на технології та експлуатаційний досвід, які пройдуть тестування на JT-60SA.

Угода, викладена в угоді між Японією та ЄС ще 2007 року, передбачала модернізацію старого японського реактора JT-60,  який працював із середини 1980-х років. Будівля JT-60 була збережена, поки реактор перебудовувався від основи догори за нерозголошену вартість.

Реактор JT-60SA, висотою 15,5 метра, вдвічі менший за розмірами, ніж французький ITER. Незважаючи на численні затримки та проблеми у проекті, такі як землетрус у Тохоку у 2011 році та коротке замикання у 2021 році, команда JT-60SA продовжує працювати над реалізацією своїх цілей.

Однак реактор має обмеження: в експериментах використовуватиметься тільки водень і його ізотоп дейтерій, а не тритій – радіоактивний ізотоп водню, який вважається найбільш ефективним для виробництва енергії.

До 2050 року Японія також планує побудувати DEMO – демонстраційну електростанцію, яка стане проміжним етапом від досліджень JT-60SA та ITER до комерційного термоядерного синтезу.

До слова, з метою подолання наслідків заборони на постачання морепродуктів до Китаю, запроваджені китайською владою після початку скидання в океан технічної води з АЕС «Фукусіма-1», у Японії встановлять щомісячні рибні дні. Про це повідомляє агентство Kyodo. За даними видання, ініціатором такого заходу виступило Управління рибальства Японії. Очікується, що таке рішення дозволить розширити внутрішній попит на морепродукти.

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Теги: наука ядерне паливо Японія технології Франція водень

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