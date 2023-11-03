Японія запустила найбільший у світі термоядерний реактор

Японія використовуватиме енергію термоядерного синтезу

У Японії було запущено найновіший і найбільший у світі реактор термоядерного синтезу JT-60SA в Японії. Цей реактор використовує магнітні поля від надпровідних котушок для утримання іонізованого газу у вакуумній камері у формі пончика з метою стимулювання злиття ядер водню та вивільнення енергії. Машина, заввишки чотири поверхи, здатна утримувати плазму, нагріту до 200 млн градусів Цельсію, протягом приблизно 100 секунд. Про це пише Science.

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«Цей успіх доводить світові, що реактор виконує свою основну функцію», – заявив менеджер проекту Fusion for Energy Сем Девіс. Однак потрібно ще два роки, щоб JT-60SA почав виробляти плазму, необхідну для фізичних експериментів.

JT-60SA надаватиме підтримку ITER, найбільшому міжнародному реактору термоядерного синтезу, що на стадії будівництва у Франції. У свою чергу, ITER спиратиметься на технології та експлуатаційний досвід, які пройдуть тестування на JT-60SA.

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Угода, викладена в угоді між Японією та ЄС ще 2007 року, передбачала модернізацію старого японського реактора JT-60, який працював із середини 1980-х років. Будівля JT-60 була збережена, поки реактор перебудовувався від основи догори за нерозголошену вартість.

Реактор JT-60SA, висотою 15,5 метра, вдвічі менший за розмірами, ніж французький ITER. Незважаючи на численні затримки та проблеми у проекті, такі як землетрус у Тохоку у 2011 році та коротке замикання у 2021 році, команда JT-60SA продовжує працювати над реалізацією своїх цілей.

Однак реактор має обмеження: в експериментах використовуватиметься тільки водень і його ізотоп дейтерій, а не тритій – радіоактивний ізотоп водню, який вважається найбільш ефективним для виробництва енергії.

До 2050 року Японія також планує побудувати DEMO – демонстраційну електростанцію, яка стане проміжним етапом від досліджень JT-60SA та ITER до комерційного термоядерного синтезу.

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До слова, з метою подолання наслідків заборони на постачання морепродуктів до Китаю, запроваджені китайською владою після початку скидання в океан технічної води з АЕС «Фукусіма-1», у Японії встановлять щомісячні рибні дні. Про це повідомляє агентство Kyodo. За даними видання, ініціатором такого заходу виступило Управління рибальства Японії. Очікується, що таке рішення дозволить розширити внутрішній попит на морепродукти.