Ефектний гол українського оборонця вивів «Лех» в 1/8 фіналу Кубка Польщі (відео)



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Володимир Костевич вперше у поточному сезоні нагадав про бомбардирські задатки UA-Футбол

Володимир Костевич у цьому сезоні ще не забивав

27-річний український оборонець Володимир Костевич допоміг познанському «Леху» розгромити «Ресовію» з Жешува в 1/16 фіналу Кубка Польщі.

«Ресовія» – «Лех» – 0:4

Голи: 0:1 - Ґютк'єр (38). 0:2 – Ґютк'єр (45). 0:3 – Костевич (47). 0:4 – Мархвінскі (54)

На 47-й хвилині матчу Костевич підключився до атаки «Леха» лівим флангом, отримав передачу від партнера і з меж штрафного майданчика вразив ворота «Ресовії». В підсумку його команда здобула впевнену перемогу – 4:0.

Зазначимо, що цей гол став дебютним для Костевича в поточному сезоні.