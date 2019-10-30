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    Ефектний гол українського оборонця вивів «Лех» в 1/8 фіналу Кубка Польщі (відео)

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    Володимир Костевич вперше у поточному сезоні нагадав про бомбардирські задатки - Ефектний гол українського оборонця вивів «Лех» в 1/8 фіналу Кубка Польщі (відео)
    Володимир Костевич вперше у поточному сезоні нагадав про бомбардирські задатки
    UA-Футбол

    Володимир Костевич у цьому сезоні ще не забивав

    27-річний український оборонець Володимир Костевич допоміг познанському «Леху» розгромити «Ресовію» з Жешува в 1/16 фіналу Кубка Польщі.

    «Ресовія» – «Лех» – 0:4

    Голи: 0:1 - Ґютк'єр (38). 0:2 – Ґютк'єр (45). 0:3 – Костевич (47). 0:4 – Мархвінскі (54)

    На 47-й хвилині матчу Костевич підключився до атаки «Леха» лівим флангом, отримав передачу від партнера і з меж штрафного майданчика вразив ворота «Ресовії». В підсумку його команда здобула впевнену перемогу – 4:0.

    Зазначимо, що цей гол став дебютним для Костевича в поточному сезоні.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Володимир Костевич ФК «Лех» (Познань) ФК «Ресовія» (Жешув)
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