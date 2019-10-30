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    Слідом за «Карпатами» «Інгулець» вибив з Кубка України ще один клуб Прем’єр-ліги

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    &laquo;Інгулець&raquo; - непереможний кубковий боєць - Слідом за «Карпатами» «Інгулець» вибив з Кубка України ще один клуб Прем’єр-ліги
    «Інгулець» - непереможний кубковий боєць
    УНІАН

    На цей раз жертвами сільської першолігової команди стали футболісти СК «Дніпра-1»

    Першоліговий «Інгулець» із села Петрове на Кропивниччині продовжує наводити жах на колективи елітного дивізіону українського футболу в Кубку України. Торік команда, яку фінансує місцевий аграрій Олександр Поворознюк, дійшла до фіналу турніру, а в поточному розіграші уже обіграла львівські «Карпати» й сьогодні – СК «Дніпро-1». «Інгулець» став першим чвертьфіналістом поточного кубкового розіграшу.

    «Інгулець» (Петрове) - СК «Дніпро-1» - 2:1

    Голи: 1:0 – Акименко (24). 1:1 – Станіслав Куліш (41). 2:1 - Акименко (66, з пенальті)

    «Інгулець»: Льопка, Козак, Писко, Фатєєв, Акименко (Сула, 76), Коробка, Кучеренко, Марчук (Запорожець, 87), Щедрий (Коваленко, 71), Лупашко, Синьогуб. Тренер – Сергій Лавриненко

    «Дніпро-1»: Кліщук, Романюк, Папа Ґуйє, Логінов, Шаповал, Вакулко, Сніжко (Булеца, 68), Когут, Коркишко (Супряга, 77), Назаренко, Куліш. Тренер – Дмитро Михайленко

    Попередження: Писко (54), Марчук (80), Льопка (90+3) – Коркишко (17), Назаренко (65)

    Центральний поєдинок цієї кубкової стадії, який вже охрестили достроковим фіналом, сьогодні, 30 жовтня, відбудеться у Києві. О 19:30 на смарагдовий газон НСК «Олімпійський» вибіжать гравці місцевого «Динамо» і донецького «Шахтаря». 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України Папа Ґуйє Олександр Поворознюк Владислав Супряга Сергій Булеца ФК «Інгулець» СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко Станіслав Куліш Ігор Когут Андрій Кліщук Олександр Акименко Олександр Назаренко Юрій Романюк Сергій Логінов Юрій Вакулко Владислав Шаповал Дмитро Коркишко Олександр Сніжко Сергій Лавриненко Роман Льопка Олександр Кучеренко Артем Щедрий Олег Синьогуб Михайло Писко Дмитро Фатєєв Владислав Лупашко
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