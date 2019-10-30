Слідом за «Карпатами» «Інгулець» вибив з Кубка України ще один клуб Прем’єр-ліги



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«Інгулець» - непереможний кубковий боєць УНІАН

На цей раз жертвами сільської першолігової команди стали футболісти СК «Дніпра-1»

Першоліговий «Інгулець» із села Петрове на Кропивниччині продовжує наводити жах на колективи елітного дивізіону українського футболу в Кубку України. Торік команда, яку фінансує місцевий аграрій Олександр Поворознюк, дійшла до фіналу турніру, а в поточному розіграші уже обіграла львівські «Карпати» й сьогодні – СК «Дніпро-1». «Інгулець» став першим чвертьфіналістом поточного кубкового розіграшу.

«Інгулець» (Петрове) - СК «Дніпро-1» - 2:1

Голи: 1:0 – Акименко (24). 1:1 – Станіслав Куліш (41). 2:1 - Акименко (66, з пенальті)

«Інгулець»: Льопка, Козак, Писко, Фатєєв, Акименко (Сула, 76), Коробка, Кучеренко, Марчук (Запорожець, 87), Щедрий (Коваленко, 71), Лупашко, Синьогуб. Тренер – Сергій Лавриненко

«Дніпро-1»: Кліщук, Романюк, Папа Ґуйє, Логінов, Шаповал, Вакулко, Сніжко (Булеца, 68), Когут, Коркишко (Супряга, 77), Назаренко, Куліш. Тренер – Дмитро Михайленко

Попередження: Писко (54), Марчук (80), Льопка (90+3) – Коркишко (17), Назаренко (65)

Центральний поєдинок цієї кубкової стадії, який вже охрестили достроковим фіналом, сьогодні, 30 жовтня, відбудеться у Києві. О 19:30 на смарагдовий газон НСК «Олімпійський» вибіжать гравці місцевого «Динамо» і донецького «Шахтаря».