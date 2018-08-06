Екс-центровий збірної України готується до сезону у складі «Дніпра»



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Кирило Натяжко. Фото: ФБУ

27-річний бігмен пропустив два останніх сезони

Колишній центровий національної збірної України Кирило Натяжко працює разом із командою у тренувальному таборі «Дніпра», гравці якого розпочали підготовку до нового сезону.

27-річний бігмен пропустив два останніх сезони і тепер намагається повернутися до великого баскетболу.

Ось що сказав з цього приводу сам Кирило у коментарі клубній прес-службі «Дніпра».

«Усе літо я тренувався з Михайлом Мостовим (тренером «Дніпра» з фізичної підготовки), а також з іншими хлопцями. У нас проходить звичайне тренування, чекаємо на інших хлопців. З усіма людьми у клубі, від персоналу до гравців, у мене хороші стосунки, я давно всіх знаю, тож тут відчувається хороша атмосфера, усе нормально», - зазначив він.