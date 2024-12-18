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Польща ув'язнила російського хокеїста за шпигунство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща ув'язнила російського хокеїста за шпигунство
Захисник відіграв усього п’ять матчів за «Заглембе Сосновець»
фото з відкритих джерел

Польща депортує Сергєєва до Росії 26 травня 2025 року

Російського хокеїста Максима Сергєєва, що виступав за хокейний клуб «Заглембе Сосновець», засуджено до двох років і 11 місяців в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомляє L’Equipe.

21-річний хокеїст був затриманий ще у червні 2023 року. З того часу він перебував під вартою в очікуванні вироку. Він визнав провину. Якби Сергєєв цього не зробив, то йому загрожувало б до 10 років ув'язнення.

Захисник відіграв усього п’ять матчів за «Заглембе Сосновець». Більшість часу він виступав за молодіжну команду клубу.

Зазначається, що ФСБ вдалося завербувати спортсмена через Telegram. Спочатку спортсмен мав публікувати «політичний контент» у соцмережах. Наприклад, йому доручили написати посаду про те, що війна в Україні «не стосується польського народу», за що він отримав невелику оплату у криптовалюті.

Потім Сергєєву дали завдання шукати та фотографувати стратегічні об'єкти, пов'язані з польською армією чи силами НАТО. Інформація мала бути максимально документована. Хокеїст увійшов до осередку, що складається щонайменше з 16 осіб, членам якого пообіцяли $10 тис. за вибух поїзда зі зброєю та гуманітарною допомогою для України.

Польща депортує Сергєєва до Росії 26 травня 2025 року. До цього часу він відбуватиме покарання у Люблінській в'язниці.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ ліквідували капітана російської хокейної команди

Як повідомлялося, тренера клубу російської Молодіжної хокейної ліги «Сибірські Снайпери» Вадима Берестова звинувачують у сексуальних домаганнях до гравців.

До слова, збірна України з хокею здобула перемогу у другому товариському матчі проти збірної Польщі у рамках підготовки до ЧС-2025 з рахунком 2:1.

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Теги: депортація арешт в'язниця хокей російські спортсмени російські агенти шпигун

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