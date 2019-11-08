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    Екс-чемпіон світу з України вийде в ринг у чемпіонському бою 2 лютого у Китаї

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    Титул чемпіона Віктор Постол втратив у бою з Терренсом Кроуфордом - Екс-чемпіон світу з України вийде в ринг у чемпіонському бою 2 лютого у Китаї
    Титул чемпіона Віктор Постол втратив у бою з Терренсом Кроуфордом
    Boxrec

    Віктор Постол битиметься відразу за два титули

    35-річний український колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Віктор Постол (31-2, 12 КО) поб'ється проти чемпіона WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса (25-0, 17 КО) 2 лютого в китайському Гайкоу.

    Промоутер Боб Арум знаходився в Китаї протягом останніх декількох днів, щоб завершити угоду.

    Арум додав, що Top Rank додасть в кард ще один бій за титул чемпіона світу, можливо, за участю Джамела Геррінґа.

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    бокс Віктор Постол Боб Арум Хосе Рамірес
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