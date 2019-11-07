Усик хоче битися з Чісорою



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Олександр Усик UA News

Про це повідомив британський промоутер Едді Хірн

Очільник промоутерської компанії Matchroom Едді Хірн повідомив про можливість організації поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

«Усик – обов’язковий претендент по лінії WBO. Він хоче битися з Чісорою. Усик може почекати, що буде після бою Джошуа – Руїс. Чи може побитися з Чісорою, а вже потім чекати на результат поєдинку Джошуа – Руїс. Можливо, Чісора та Усик зустрінуться наступного року в бою за титул WBO», - передає слова Хірна Boxing News 24.

Нагадаємо, Олександр Усик успішно дебютував у надважкій ваговій категорії, здолавши технічним нокаутом американця Чезза Візерспуна. Після цього в таборі Усика повідомили про готовність до чемпіонських боїв.

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