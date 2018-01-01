Екс-чемпіон WBC Дрозд завершив кар'єру

Чемпіоном світу за версією WBC Дрозд став у вересні 2014-го року

Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Григорій Дрозд (40-1, 28 КО) в 38 років поставив крапку в кар'єрі професійного боксера. Він зазначив, що в його житті потрібно щось змінювати. «У мене сьогодні дуже важливий день. Я прийняв дуже важливе для себе рішення. Я, Григорій Дрозд, чемпіон світу з боксу, офіційно заявляю про



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Григорій Дрозд. Фото: vesti.ru

Чемпіоном світу за версією WBC Дрозд став у вересні 2014-го року

Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Григорій Дрозд (40-1, 28 КО) в 38 років поставив крапку в кар'єрі професійного боксера.

Він зазначив, що в його житті потрібно щось змінювати.

«У мене сьогодні дуже важливий день. Я прийняв дуже важливе для себе рішення. Я, Григорій Дрозд, чемпіон світу з боксу, офіційно заявляю про завершення своєї спортивної кар'єри. Життя не стоїть на місці, в спорті я досяг багато, я стояв на вершині. Але на ній не можна стояти вічно, тому попереду у нас нові перемоги, нові цілі, нові завдання», - написав Дрозд на своїй сторінці в Facebook.

Чемпіоном світу за версією WBC Дрозд став у вересні 2014-го року після перемоги одноголосним рішенням суддів у бою з Кшиштофом Влодарчиком. У травні 2015-го року Дрозд в Москві в бою з Лукашем Яником вперше захистив чемпіонський статус, після чого на ринзі не з'являвся.

Григорій Дрозд виступав на профі-рингу з 2001-го по 2015-ий роки. Єдиної поразки росіянин зазнав в 2006-му році після зустрічі з Фіратом Асланом.

Джерело: sportarena.com