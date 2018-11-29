Екс-динамівець Гусєв може стати головним тренером тернопільської «Ниви»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Гусєв Фото: Динамоманія

Керівництво розглядає кандидатури одразу декількох відомих наставників

Керівництво тернопільської «Ниви» клубу розглядає кандидатури одразу декількох відомих наставників.

Насамперед це відомий екс-футболіст донецького «Шахтаря» Юрій Вірт, який нещодавно покинув команду Першої ліги винниківський «Рух».

Також у списку потенційних кандидатів є відомий динамівець Вадим Євтушенко, а також екс-наставник теребовлянської «Ниви» Вадим Лазоренко.

Також за непідтвердженою інформацією, керівники «Ниви» готові запропонувати крісло наставника донедавна капітану київського «Динамо» Олегу Гусєву, який працює тренером у молодіжній команді киян.

Для цього директор «Ниви» Дмитро Андрієшин днями побував у Олександрії, де динамівські команди провели свої матчі з місцевим клубом.

Олександр Стахів, який працює у клубі на посаді старшого тренера, також повинен увійти до нового тренерського штабу.

Джерело: Динамомания