Екс-форвард «Динамо» потрапив в команду найгірших гравців осінньої частини чемпіонату Бельгії
- Сьогодні, 17:20
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Лукаш Теодорчик. Фото: Getty Images
У поточному сезоні на рахунку Теодорчика всього три забиті м'ячі
Колишній гравець «Динамо» Лукаш Теодорчик, який нині виступає за «Андерлехт», потрапив в команду найгірших гравців осінньої частини чемпіонату Бельгії.
Про це повідомляє видання Het Laatste Nieuw.
Після феєричного минулого сезону, коли поляк став кращим бомбардиром першості, цієї осені справи у нього йдуть дуже погано.
У поточному сезоні на його рахунку всього лише три забиті м'ячі.
Не так давно Лукаша не допускали до тренувань з «Андерлехтом» через проблеми з дисципліною.
Джерело: xsport.ua