Екс-форвард «Динамо» потрапив в команду найгірших гравців осінньої частини чемпіонату Бельгії

У поточному сезоні на рахунку Теодорчика всього три забиті м'ячі

Колишній гравець «Динамо» Лукаш Теодорчик, який нині виступає за «Андерлехт», потрапив в команду найгірших гравців осінньої частини чемпіонату Бельгії. Про це повідомляє видання Het Laatste Nieuw. Після феєричного минулого сезону, коли поляк став кращим бомбардиром першості, цієї осені справи у нього йдуть дуже погано. У



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Лукаш Теодорчик. Фото: Getty Images

У поточному сезоні на рахунку Теодорчика всього три забиті м'ячі

Колишній гравець «Динамо» Лукаш Теодорчик, який нині виступає за «Андерлехт», потрапив в команду найгірших гравців осінньої частини чемпіонату Бельгії.

Про це повідомляє видання Het Laatste Nieuw.

Після феєричного минулого сезону, коли поляк став кращим бомбардиром першості, цієї осені справи у нього йдуть дуже погано.

У поточному сезоні на його рахунку всього лише три забиті м'ячі.

Не так давно Лукаша не допускали до тренувань з «Андерлехтом» через проблеми з дисципліною.

Джерело: xsport.ua