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    Екс-форвард «Динамо» потрапив в команду найгірших гравців осінньої частини чемпіонату Бельгії

    У поточному сезоні на рахунку Теодорчика всього три забиті м'ячі
    Колишній гравець «Динамо» Лукаш Теодорчик, який нині виступає за «Андерлехт», потрапив в команду найгірших гравців осінньої частини чемпіонату Бельгії. Про це повідомляє видання Het Laatste Nieuw. Після феєричного минулого сезону, коли поляк став кращим бомбардиром першості, цієї осені справи у нього йдуть дуже погано. У
    • Сьогодні, 17:20
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    Лукаш Теодорчик. Фото: Getty Images
    Лукаш Теодорчик. Фото: Getty Images

    У поточному сезоні на рахунку Теодорчика всього три забиті м'ячі

    Колишній гравець «Динамо» Лукаш Теодорчик, який нині виступає за «Андерлехт», потрапив в команду найгірших гравців осінньої частини чемпіонату Бельгії.

    Про це повідомляє видання Het Laatste Nieuw.

    Після феєричного минулого сезону, коли поляк став кращим бомбардиром першості, цієї осені справи у нього йдуть дуже погано.

    У поточному сезоні на його рахунку всього лише три забиті м'ячі.

    Не так давно Лукаша не допускали до тренувань з «Андерлехтом» через проблеми з дисципліною.

    Джерело: xsport.ua

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