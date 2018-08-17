Екс-форвард «Динамо» став гравцем італійського «Удінезе»



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У минулому сезоні 27 річний поляк провів 33 матчі за «Андерлехт», в яких забив 15 голів і зробив один асист

Екс-форвард «Динамо» Лукаш Теодорчик продовжить кар'єру в «Удінезе».

Деталі переходу з «Андерлехта» в італійський клуб не повідомляються.

У минулому сезоні 27 річний поляк провів 33 матчі за «Андерлехт», в яких забив 15 голів і зробив один асист.

«Удінезе» в сезоні, що завершився фінішував на 13-му рядку в чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, бельгійський «Андерлехт» викупив Теодорчика у київського «Динамо» у березні 2017 року.

Джерело: ua.tribuna.com