Екс-форвард «Динамо» став гравцем італійського «Удінезе»
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У минулому сезоні 27 річний поляк провів 33 матчі за «Андерлехт», в яких забив 15 голів і зробив один асист
Екс-форвард «Динамо» Лукаш Теодорчик продовжить кар'єру в «Удінезе».
Деталі переходу з «Андерлехта» в італійський клуб не повідомляються.
У минулому сезоні 27 річний поляк провів 33 матчі за «Андерлехт», в яких забив 15 голів і зробив один асист.
«Удінезе» в сезоні, що завершився фінішував на 13-му рядку в чемпіонаті Італії.
Нагадаємо, бельгійський «Андерлехт» викупив Теодорчика у київського «Динамо» у березні 2017 року.
Lukasz #Teodorczyk è #bianconero!— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 17 августа 2018 г.
Leggi il comunicato ufficiale https://t.co/3H4sJ9MuTc#WelcomeTeodorczyk pic.twitter.com/wvS6xbKw30
Джерело: ua.tribuna.com