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    Екс-форвард збірної України Назаренко заявлений «Дніпром» на матчі аматорського чемпіонату

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    Сергій Назаренко (по центру) - Екс-форвард збірної України Назаренко заявлений «Дніпром» на матчі аматорського чемпіонату
    Сергій Назаренко (по центру)

    Останній раз Сергій виходив на поле ще 22 жовтня 2016 року в матчі проти «Волині» (0:3)

    На офіційній сторінці «Дніпра» в Facebook повідомляється, що досвідчений хавбек Сергій Назаренко внесений в заявку команди на сезон в аматорському чемпіонаті.

    Примітно, що в березні Назаренко оголосив про завершення кар'єри.

    З того часу він обіймав посаду в тренерському штабі «Дніпра».

    Півзахисник є вихованцем «Зірки», а в системі «Дніпра» він перебував з 1998 по 2011 роки.

    Потім хавбек виступав за «Таврію», «Чорноморець», «Металіст», а в лютому минулого року повернувся в «Дніпро».

    Всього на рахунку Назаренка 272 матчі і 54 голи за «Дніпро» у всіх турнірах.

    Останній раз Сергій виходив на поле ще 22 жовтня 2016 року в матчі проти «Волині» (0:3).

    У складі збірної України Сергій Назаренко виступав з 2003 по 2014 рік, зігравши за цей час 41 поєдинок і забивши 11 голів.

    «Дніпро» через борги був виключений з Другої ліги і тепер виступає в аматорському чемпіонаті.

    Джерело: sportarena.com

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