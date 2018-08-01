Екс-форвард збірної України Назаренко заявлений «Дніпром» на матчі аматорського чемпіонату



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Сергій Назаренко (по центру)

Останній раз Сергій виходив на поле ще 22 жовтня 2016 року в матчі проти «Волині» (0:3)

На офіційній сторінці «Дніпра» в Facebook повідомляється, що досвідчений хавбек Сергій Назаренко внесений в заявку команди на сезон в аматорському чемпіонаті.

Примітно, що в березні Назаренко оголосив про завершення кар'єри.

З того часу він обіймав посаду в тренерському штабі «Дніпра».

Півзахисник є вихованцем «Зірки», а в системі «Дніпра» він перебував з 1998 по 2011 роки.

Потім хавбек виступав за «Таврію», «Чорноморець», «Металіст», а в лютому минулого року повернувся в «Дніпро».

Всього на рахунку Назаренка 272 матчі і 54 голи за «Дніпро» у всіх турнірах.

Останній раз Сергій виходив на поле ще 22 жовтня 2016 року в матчі проти «Волині» (0:3).

У складі збірної України Сергій Назаренко виступав з 2003 по 2014 рік, зігравши за цей час 41 поєдинок і забивши 11 голів.

«Дніпро» через борги був виключений з Другої ліги і тепер виступає в аматорському чемпіонаті.

Джерело: sportarena.com