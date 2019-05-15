Екс-футболіст «Карпат» розповів правду про найскандальніший матч в українській історії



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Юрій Мартищук шкодує, що мовчав так довго Фото з сайту Юрія Мартищука

Юрій Мартищук згадав те, що його мучило 11 років

Екс-голкіпер «Карпат» Юрій Мартищук розповів про договірний матч «Металіст» - «Карпати», який відбувся у 2008 році і завершився перемогою харків'ян 4:0.

- Я живу з цим 11 років, і ці 11 років, напевно, ніхто не знає, що я відчуваю і що це для мене. Я відчуваю, що з собою тягну якись зайвий вантаж. Якусь вагу. Не фізичну, а душевну. І для мене важливо щоб це закінчилось.

Це була база ФК «Карпати». Ми збиралися перед тренуванням. Я був у себе в кімнаті, це було за два дні до матчу. Приходить Коля Іщенко до мене в кімнату. В той період я був із Худоб’яком, ми жили разом і були разом у кімнаті. І він розказує так (його слова): «Є варіант здати гру. За 110 тисяч доларів. Кожен футболіст в основному складі, який вийде, отримає по 10 тисяч доларів». Далі він дає слово нам. Я відповідаю перший. І говорю: «Я в такі ігри не граю». На цьому питання було закрите. Ігор Худоб’як при мені теж говорить, що він здавати не буде. Після цього Коліні слова, підкреслюю, Коліні слова: якщо хоча б один футболіст не здає гру, команда здавати не буде! І він виходить з кімнати.

Як приносили гроші, хто їх приносив, я цього не знаю, бо я цих грошей не бачив.

Іщенко йде іншим напрямком, він збирає команду, кістяк. І вони домовляються здати гру. В тому числі, Ігор Худоб’як тоже був і переді мною казав, що не здає гру. Але він був згідний далі грати. Єдиний футболіст, про якого взагалі не повідомили, це був Петрівський Тарас. Йому не сказали, що гру здають. Всі інші 17 осіб знали. Далі. Ми приїжджаємо в Харків. У мене є якісь думки, що може таке бути, а може і не бути. І Коля Іщенко підходить до мене за день до гри. І каже: «Юро»... Я тоді в основному складі, знав, що буду грати. І я хвилююся. Він підходить і каже: «Ніхто гру здавати не буде. Ми виходимо, граємо і б’ємося».

Лащенков у свої забив, плюс червона карточка. Пацан відпрацював по повній програмі свою «десятку».

«Металіст» - «Карпати». Фрагменти того самого скандального матчу

Гра відбувається таким чином, що через деякий період я бачу, що все-таки гру здають. Як я це бачу: ми програвали 2:0, і я помітив Іщенка з Лащенковим, вони сміються, вони один одному посміхаються. Ми програли, а вони посміхаються. Другий тайм, в мене сльози на очах проривалися. Але я вже нічого змінити не міг.

Потім ми приїхали на збори до Угорщини і почали тренування. Приїхав Петро Петрович Димінський, і викликав команду до себе. Цей кістяк, який брав участь, президент викликав до себе в номер. Він включив нам аудіо-запис, де були слова Лащенкова про здачу. Далі він сказав написати нам пояснювальні записки.

Після того, як ми вийшли, команда ще раз зібралася без керівництва. Ми так поговорили. Пам'ятаю, що хлопці відмовилися писати пояснювальні, а я підняв бучу. Пацани, ви знаєте, що я гру не здавав і гроші ніякі не брав. Ви маєте це сказати. Мене після цього в клубі ніхто не чіпав. Але в мене був ще півторарічний контракт. Звісно, Петру Петровичу не сподобалось, мовляв, як це Мартишук не здав, а грав гру? Тобто, всі вже на вудочці, на гачку. А Мартищук ні.

Я зайняв позицію не говорити. І я мовчав. На жаль, ця позиція була погана для мене, програшна. І я зараз дуже шкодую. Тисячу разів пошкодував, що я не розповів правду.

На той період, коли прийшло рішення КДК ФФУ (штраф - 10 тисяч доларів - прим.), нам уже не платили зарплату. Я рік не отримував гроші. Для мене це було проблематично.

Я не міг заявитися на чемпіонат, мені сказали, мовляв, ми вас не заявимо. І тоді я звернувся до всіх футболістів. Це був Василь Кобін, який сказав, Юро, яку тобі суму треба грошей. Питання - 10 тисяч доларів, щоб я міг продовжити грати у футбол, бо федерація мені забороняла. І вони пішли на зустріч, ФФУ, і сказали, що можу у розстрочку платити ці гроші. І Василь Кобін відразу перерахував 2 тисячі доларів. Ігор Худобяк 1000 доларів. І мені залишалося ще 7 тисяч, але Коля Іщенко відразу мені відмовив. Я дзвоню до Колі, кажу Коль, пацани скинулись, тепер твоя черга. Він мені каже: «Іди на**й».

В мене була справа принципу. Я гроші не брав, і я не буду платити ці гроші. Якщо би повернути час назад, я однозначно не стояв би в стороні. Я би розказав. Я би раніше все це закрив би.

Мене мучить ця історія. Бо я гроші не брав. Я хочу, щоб вони зараз сказали, що Мартищук не здавав гру. Вони мають знайти у собі сили визнати це, бо я з цим живу».

Лащенков зізнається перед Димінським. Запис із кабінету власника львівського клубу

Нагадаємо, що розгляд справи тягнувся п'ять років. Аж доки у серпні 2013-го Спортивний арбітражний суд Лозанни не визнав матч «Металіст» - «Карпати» договірним. Наслідком викриття стало виключення клубу «Металіст» із першої і досі єдиної в його історії Ліги чемпіонів. Раніше Федерація футболу України позбавила харків'ян бронзових нагород чемпіонату України-2007/2008. Екс-оборонець «Карпат» Лащенков, зізнання якого залишилися на відео, був відлучений довічно, а інші учасники матчу, зокрема Микола Іщенко, покарані штрафами.

Джерело: Футбол 1/2