Хацкевич: Довелося порозмовляти з Циганковим серйозніше, ніж зазвичай. Все-таки він капітан



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Олександр Хацкевич сприймає ситуацію помірковано «Динамо» від Шурика

Тренер «Динамо» прокоментував матч проти «Олександрії»

У центрі уваги наставника команди київського «Динамо» Олександра Хацкевича після матчу 27-го туру української Прем'єр-ліги, в якому підопічні не змогли перемогти «Олександрію», опинилася гра капітана Віктора Циганкова, який попервах діяв так, немов став не стієї ноги.

«Так, якось так можна це описати, - погоджується тренер. - У перерві навіть довелося з ним поговорити серйозніше, ніж зазвичай - він все-таки капітан команди. Дуже довго входив у гру. Зрозуміло, що на тобі особлива увага суперників. Але за рахунок цього ми ж отримуємо перевагу в інших зонах. Значить, треба намагатися швидше позбуватися м'яча. Так, у другому таймі Циганков розбігався, загострював, але це треба робити з перших хвилин матчу.

Нічию «Динамо» забезпечив гол єдиного україномовного гравця команди, нападника Назарія Русина, який вийшов після перерви на заміну.

«Команда створила для Русина момент, він його реалізував, - коментує Хацкевич. - Але якщо говорити в цілому, то в ситуації, коли команда суперника закривається, Де Пена конструктивніший і орієнтованіший - він правильніше обирає позицію. Навіть якщо тобі дається десять хвилин ігрового часу, ти повинен цим шансом скористатися. Русин сьогодні вийшов і забив. Молодець! Але ми його бачимо щодня. Там ще дуже багато роботи. Зокрема і з точки зору тактики. Перспектива у Русина, як і у інших наших молодих хлопців, хороша, але київське «Динамо» - це не тільки перспектива. Ми і без того оновили склад. На жаль, далеко не завжди вдається замінити досвідчених футболістів».

Джерело: Dynamo.kiev.ua