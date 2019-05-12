«Карпати» врятувалися у Полтаві, але встановили національний антирекорд



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Роман Дебелко врятував «Карпати» від поразки ФК «Карпати»

Перша ліга все ще залишається для львів'ян реальною

У заключному матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги львівські «Карпати», які ведуть відчайдушну боротьбу за виживання, врятувалися на останніх хвилинах від поразки у Полтаві, в зустрічі з місцевою «Ворсклою».

«Ворскла» (Полтава) - «Карпати» (Львів) - 1:1

Голи: 1:0 - Ребенок (16). 1:1 - Дебелко (88)

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Сапай, Чеснаков (к), Ґіорґадзе, Саків (Ібрагім Кане, 64) – Олександр Скляр, Тодор Петровіч (Мисик, 89) - Едін Шехіч (Кобахідзе, 68), Шарпар, Ребенок – Карека. Тренер – Віталій Косовський

«Карпати»: Кучинський – Бусько (М'якушко, 69), Папа Ґуйє, Мегреміч, Денис Мірошниченко - Сандохадзе (Дебелко, 79) - Карім Йода, Кльоц, Онґла, Франсіско Ді Франко (к) - Понде. Тренер – Фабрі Ґонсалес

Судді: Сергій Бойко (Іванків) - Тарас Клименко (Київ), Дашко (Вишгород)

Попередження: Шарпар (24), Едін Шехіч (65) - Сандохадзе (34), Франсіско Ді Франко (54), Мегреміч (85)

12 травня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського

Розпочали матч команди за складних погодних умов, при зливі. Можливо, саме негода завадила воротареві Максиму Кучинському зреагувати на пущений зі штрафного з гострого кута м'яч Павлом Ребенком. Пролетівши штрафний майданчик по діагоналі, куля нікого не зачепила і влучила у дальній кут.

Цікаво, що це був 949-й м'яч, пропущений «Карпатами» в чемпіонатах України. Це - повторення антирекорду елітного дивізіону українського футболу. Так само 949 голів пропустив свого часу запорізький «Металург». Який, як відомо, у так званій Прем'єр-лізі зараз не грає.

«Ворсклу» згубила класична для більшості українських команд вада. Ведучи в рахунку, команда притислася до власних воріт з наміром втримати рахунок. І не встояла. На 88-й хвилині Роман Дебелко замкнув простріл Франсіско Ді Франко і рахунок зрівняв.

Після цієї нічиєї «Ворскла» має 35 очок і комфортно крокує восьмою. Від сьомої «Десни» вона відстає на три пункти, дев'ятий «Олімпік» випереджає на сім. «Карпати» мають 26 очок і залишаються десятими. Нижче тільки «Арсенал» (25 очок) і «Чорноморець» (22).