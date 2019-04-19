Український клуб, який претендує на вихід у Прем’єр-лігу, можуть позбавити професійного статусу через підкуп суддів



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У нещодавньому матчі першої ліги «Колос» переміг івано-франківське «Прикарпаття» завдяки тому, що арбітр вилучив трьох гравців команди-суперниці і призначив у їхні ворота сумнівний пенальті Іван Вербицький

Наразі «Колос» із Ковалівки посідає третє місце в першій лізі

Футбольний клуб «Колос» із Ковалівки, який наразі посідає третє місце у першій лізі і є одним з головних претендентів на підвищення у класі, може втратити професійний статус через корeпційну діяльність. Про це повідомляє відомий футбольний правдоборець, журналіст і громадський діяч Костянтин Андріюк.

«З достеменних мені джерел відомо, що дуже скоро в КДК ФФУ з’явиться пухкенька пачка доказів участі в договірних матчах за участю офіційних осіб ФК «Колос», - пише пан Андріюк. - І на цей клуб, вочевидь чекає доля «Сум». Тобто, позбавлення професійного статусу.

Про те, що «Колос» працює з арбітрами, подейкували вже дуже давно. Тепер маю деякі підтвердження. Одним із учасників таких схем, був скандально відомий арбітр першої ліги Віктор Арановський.Є інформація, що саме Арановського-молодшого ФК «Колос» використовував як посередника в роботі з арбітрами. А ті вже, забезпечували потрібні результати і необхідні очки клубу в чемпіонаті».

Раніше повідомлялося, що «Колос» намагався купити арбітрів матчу проти «Миколаєва», який відбувся 1 квітня 2018 року. Правда, тоді попри сприяння суддів не впоралися зі своїм завданням футболісти (дивитися відео).

Питання до «Колос» в журналістів-розслідувачів були й раніше

Пан Андріюк стверджує, що доказів винуватості клубу «Колос» достатньо, однак не поспішають з винесенням вердикту відповідні органи Федерації футболу України. Мовляв, власник клубу з Ковалівки будує новий стадіон і нашим чиновникам не хочеться втрачати такого поважного й грошовитого представника.