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    Екс-футболістові київського «Динамо» пропонують роботу в Росії

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    Свого часу Тарас Михалик не соромився грати навіть у такій футболці - Екс-футболістові київського «Динамо» пропонують роботу в Росії
    Свого часу Тарас Михалик не соромився грати навіть у такій футболці
    Фото з соцмереж

    Тарас Михалик має обирати сам

    Український оборонець Тарас Михалик проводить свій останній сезон в складі московського «Локомотива».

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    Російські ЗМІ пишуть про те, що столичний клуб не буде продовжувати контракт із 35-річним гравцем, оскільки керівництво команди планує омолодити склад.

    Щоправда, якщо Михалик надумає завершити кар'єру після завершення цього сезону, то йому можуть запропонувати роботу в структурі «залізничників».

    Раніше повідомлялося, що Михалик може перебратись в луцьку «Волинь», у клуб з області, в якій він народився.

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