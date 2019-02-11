Екс-футболістові київського «Динамо» пропонують роботу в Росії
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Розсилка
Свого часу Тарас Михалик не соромився грати навіть у такій футболці
Фото з соцмереж
Тарас Михалик має обирати сам
Український оборонець Тарас Михалик проводить свій останній сезон в складі московського «Локомотива».
Російські ЗМІ пишуть про те, що столичний клуб не буде продовжувати контракт із 35-річним гравцем, оскільки керівництво команди планує омолодити склад.
Щоправда, якщо Михалик надумає завершити кар'єру після завершення цього сезону, то йому можуть запропонувати роботу в структурі «залізничників».
Раніше повідомлялося, що Михалик може перебратись в луцьку «Волинь», у клуб з області, в якій він народився.
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