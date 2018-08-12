Екс-гравець «Динамо» Федорчук близький до переходу в «Маріпуоль»
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Валерій Федорчук
Деталі угоди не уточнюються
Екс-гравець «Динамо» і «Вереса» Валерій Федорчук може незабаром стати гравцем «Маріуполя».
Про це повідомляє Footballhub.
Деталі угоди не уточнюються.
Останнім клубом 29-річного півзахисника була «Рига», за яку він зіграв сім матчів цієї весни.
ІНСАЙД FootballHub— FootballHub (@FootballHub_Ua) 12 августа 2018 г.
Валерій Федорчук близький до переходу в @mariupolfc pic.twitter.com/AScwQxmw51