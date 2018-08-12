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    Екс-гравець «Динамо» Федорчук близький до переходу в «Маріпуоль»

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    Валерій Федорчук - Екс-гравець «Динамо» Федорчук близький до переходу в «Маріпуоль»
    Валерій Федорчук

    Деталі угоди не уточнюються

    Екс-гравець «Динамо» і «Вереса» Валерій Федорчук може незабаром стати гравцем «Маріуполя».

    Про це повідомляє Footballhub.

    Деталі угоди не уточнюються.

    Останнім клубом 29-річного півзахисника була «Рига», за яку він зіграв сім матчів цієї весни.

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