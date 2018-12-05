Екс-гравець «Динамо» може продовжити кар'єру у другій за силою лізі Македонії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Горан Попов

Горан Попов може повернутися у рідний клуб

Колишній захисник «Динамо» Горан Попов, який захищає нині кольори «Вардара», може продовжити кар'єру у другій за силою лізі Македонії.

Про це повідомляє sportmedia.mk.

У послугах 34-річного футболіста зацікавлений клуб «Беласиця», який тільки що зайняв останнє місце в елітному дивізіоні Македонії.

Ця команда є рідною для Попова, саме тут він починав свою кар'єру, тому готовий повернутися у будь-який момент.

Як зазначає dynamomania.com, що Попов грає за «Вардар» з сезону-2014/15.

У нинішньому сезоні він провів дев’ять матчів у всіх турнірах і забив один гол.

Горан перейшов у «Динамо» у 2010 році. У серпні 2012-го Попов був відданий в оренду у «Вест Бромвіч Альбіон», де Горан грав один рік.

Після закінчення оренди повернувся до Києва, але не став продовжувати відносини з українським клубом і розірвав контракт. У вересні 2014 року підписав трирічний контракт з клубом «Вардар».