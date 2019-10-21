Легендарний Буффон може зіграти на п’ятому чемпіонаті Європи



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Тренер італійської збірної готовий запросити 41-річного воротаря

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні не виключає можливості запрошення до складу команди на чемпіонат Європи 2020 року легендарного воротаря «Ювентуса» Джанлуїджі Буффона, якому наступного літа буде 42-роки.

«Ми хочемо повернути збірну Італії на позиції, які вона заслуговує. Італія чотири рази перемагала на чемпіонатах світу, але вже довго не вигравала чемпіонати Європи. Я погодився з ідеєю президента федерації провести прощальні матчі Буффона та Де Россі. Можливо, це відбудеться на найближчому чемпіонаті Європи», - передає слова Манчіні Rai Sport.

Наступне Євро може стати для Буффона вже п’ятим. Уперше він зіграв на континентальному чемпіонаті 2004 року в Португалії, пропустивши турнір 2000 року через травму.