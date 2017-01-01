Екс-гравець «Олександрії» Каленчук перейшов у «Верес»

Це перше підсилення для «Вересу» під час зимової перерви

Покинувший нещодавно «Олександрію» центральний півзахисник Максим Каленчук став гравцем «Вересу», повідомляє телеканал Футбол 1. Інформація про терміни та інші деталі контракту 28-річного футболіста з рівнянами не наводиться.Нагадаємо, що на початку цього тижня Каленчук розповів про те, що забрав документи з клубу і отримав



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Максим Каленчук

Це перше підсилення для «Вересу» під час зимової перерви

Покинувший нещодавно «Олександрію» центральний півзахисник Максим Каленчук став гравцем «Вересу», повідомляє телеканал Футбол 1.

Інформація про терміни та інші деталі контракту 28-річного футболіста з рівнянами не наводиться.

Нагадаємо, що на початку цього тижня Каленчук розповів про те, що забрав документи з клубу і отримав статус вільного агента.

За кілька днів до цього головний тренер команди Володимир Шаран повідомив, що хавбек разом з Михайлом Козаком і Станіславом Кулішем виставлені на трансфер.

Максим Каленчук перебрався в «Олександрію» минулого літа, до цього з початку 2012-го року грав за «Сталь», в якій був капітаном.

У поточному сезоні центральний хавбек провів 17 матчів за команду у всіх турнірах (з них в старті починав 7), а з початку листопада лише раз з'являвся на полі, вийшовши на останніх секундах гри з «Динамо» (0:0).

Джерело: sportarena.com