Екс-гравець «Шахтаря» дискваліфікований на три місяці за ляпас арбітру

Матузалем «відзначився» у футбольному чемпіонаті Бразилії

Колишній півзахисник донецького «Шахтаря» Матузалем відсторонений на три місяці за ляпас арбітру. 37-річний бразилець виступає у складі бразильського клубу серії D «Монтесорі». Під час матчу з «Фламінією» за рахунку 3:0 він був видалений з поля. Матузалем образив суддю та дав йому ляпаса. Таким чином,



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Матузалем

Матузалем «відзначився» у футбольному чемпіонаті Бразилії

Колишній півзахисник донецького «Шахтаря» Матузалем відсторонений на три місяці за ляпас арбітру.

37-річний бразилець виступає у складі бразильського клубу серії D «Монтесорі».

Під час матчу з «Фламінією» за рахунку 3:0 він був видалений з поля.

Матузалем образив суддю та дав йому ляпаса.

Таким чином, футболіст не зможе виходити на поле до 10 квітня.

Окрім «Шахтаря», Матузалем захищав кольори таких клубів, як «Наполі», «Брешіа», «Сарагоса», «Лаціо», «Дженоа» й інших.

У липні 2007 року іспанський клуб «Реал Сарагоса» оголосив про підписання з Матузалемом контракту. Однак представники «Шахтаря» назвали цей перехід незаконним. Справа Матузалема розглядалася у міжнародному спортивному арбітражному суді у Лозанні.

Суд вирішив справу на користь іспанського клубу, і Матузалем став грати за «Сарагосу». Однак Матузалем зобов'язаний був виплатити суму 6,8 млн євро на користь ФК «Шахтар»

Джерело: Спорт-Экспресс