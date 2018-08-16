Екс-гравець «Шахтаря» та збірної України перейшов у клуб Другої ліги із Закарпаття



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Василь Кобін продовжить кар'єру в ФК «Минай»

Відомий закарпатський футболіст Василь Кобін став гравцем ФК «Минай».

Екс-футболіст «Шахтаря» та збірної України підписав угоду з клубом.

Уже найближчим часом він може з’явитися у складі команди, повідомляє інформаційний департамент ФК «Минай».

Кобін народився 24 травня 1985 року на Мукачівщині. Футбольної грамоти навчився в СДЮСШОР (Ужгород).

За свою довгу футбольну кар’єру встиг пограти за «Закарпаття» (Ужгород), «Карпати» (Львів), «Шахтар» (Донецьк), «Металіст» (Харків), «Шахтар» (Солігорськ, Білорусь), «Верес» (Рівне) та «Тобол» (Казахстан).

Зіграв 11 ігор за збірну України. Неодноразовий чемпіон України, володар Кубку та Суперкубку України.

Востаннє за закарпатський клуб Василь Кобін грав 12 років тому.

Усі деталі трансферу клуб оголосить на спеціальній офіційній презентації у четвер, 16 серпня, на стадіоні «Минай».