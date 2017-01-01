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    Екс-гравець «Шахтаря» в 8-й раз визнаний кращим футболістом Вірменії

    Для 28-річного Генріха Мхітаряна 2017 рік був неоднозначним
    Атакуючий півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян в 8-й раз визнаний кращим гравцем року в Вірменії. Мхітарян отримав почесний приз на спеціальній церемонії в Єревані, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу. Друге і третє місця в голосуванні дісталися форварду «Вардару» Тіграну Барсегяну і захиснику
    • Сьогодні, 12:53
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    Генріх Мхітарян
    Генріх Мхітарян

    Для 28-річного Генріха Мхітаряна 2017 рік був неоднозначним

    Атакуючий півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян в 8-й раз визнаний кращим гравцем року в Вірменії.

    Мхітарян отримав почесний приз на спеціальній церемонії в Єревані, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.

    Друге і третє місця в голосуванні дісталися форварду «Вардару» Тіграну Барсегяну і захиснику «Уралу» Вараздату Арояну.

    Зазначимо, що для 28-річного Генріха Мхітаряна 2017 рік був неоднозначним. Він багато грав навесні і навіть потрапив до символічної збірної Ліги Європи, але восени потрапив в немилість до тренера «МЮ» Жузепе Моуріньйо і перестав потрапляти до складу.

    В даний час ходять чутки про його швидкий перехід в інший клуб. Серед варіантів називаються «Інтер» і дортмундську «Боруссію».

    Джерело: sportarena.com

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