Екс-гравець «Шахтаря» вивів «Ювентус» у півфінал Кубку Італії (відео)
- Сьогодні, 08:01
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Дуглас Коста допоміг своїй команді обіграти «Торіно»
«Ювентус» став останнім півфіналістом Кубку Італії-2017/18 з футболу.
У чвертьфінальному двобої «Стара синьйора» виграла туринське дербі у «Торіно» з рахунком 2:0.
Зауважимо, що перший гол забив колишній гравець «Шахтаря» Дуглас Коста.
Тепер «Ювентус» у півфіналі зіграє з «Аталантою». Другу пару складуть «Лаціо» та «Мілан».
Кубок Італії з футболу сезону-2017/18
Матч 1/4 фіналу
«Ювентус» – «Торіно» – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Дуглас Коста (15), 2:0 – Манджукич (67)
«Ювентус»: Щенсни, Стураро (Ліхтштайнер, 46), К’єлліні, Ругані, Маркізіо (Хедіра, 60), Асамоа, Матюйді, П’янич, Дуглас Коста, Дібала, Манджукич (Ігуаїн, 78)
«Торіно»: Мілінкович-Савич, Нкулу, Молінаро, де Сільвестрі, Бурдіссо, Базеллі (Обі, 81), Рінкон, Яго Фальке, Аккуа (Бойє, 81), Беренгер, Ньянг (де Лука, 81)