Екс-гравець «Шахтаря» вивів «Ювентус» у півфінал Кубку Італії (відео)

Дуглас Коста допоміг своїй команді обіграти «Торіно»

«Ювентус» став останнім півфіналістом Кубку Італії-2017/18 з футболу. У чвертьфінальному двобої «Стара синьйора» виграла туринське дербі у «Торіно» з рахунком 2:0. Зауважимо, що перший гол забив колишній гравець «Шахтаря» Дуглас Коста. Тепер «Ювентус» у півфіналі зіграє з