  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-гравець «Шахтаря» забиває за «Бенфіку»

    • Розсилка
    Факундо Ферейра. Фото з відкритих джерел - Екс-гравець «Шахтаря» забиває за «Бенфіку»
    Факундо Ферейра. Фото з відкритих джерел

    Факундо Ферейра забив свій дебютний гол за нову команду

    Екс-форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра забив свій перший гол за лісабонську «Бенфіку».

    Нагадаємо, аргентинець виступав у складі «гірників» з 2013 по 2017 роки і 3 рази вигравав чемпіонат України.

    «Бенфіка» на виїзді зустрілася з Боавіштою. У цьому поєдинку дебютний гол за лісабонців забив Факундо Феррейра.

    Аргентинський нападник відзначився в поєдинку в другому турі Чемпіонату Португалії.

    Екс-форвард «Шахтаря» прийняв м'яч після комбінації суперника і поклав його в дальній кут воріт.

    Зазначимо, що в минулому турі Факундо не реалізував пенальті.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ