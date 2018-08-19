Екс-гравець «Шахтаря» забиває за «Бенфіку»
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Факундо Ферейра. Фото з відкритих джерел
Факундо Ферейра забив свій дебютний гол за нову команду
Екс-форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра забив свій перший гол за лісабонську «Бенфіку».
Нагадаємо, аргентинець виступав у складі «гірників» з 2013 по 2017 роки і 3 рази вигравав чемпіонат України.
«Бенфіка» на виїзді зустрілася з Боавіштою. У цьому поєдинку дебютний гол за лісабонців забив Факундо Феррейра.
Аргентинський нападник відзначився в поєдинку в другому турі Чемпіонату Португалії.
Екс-форвард «Шахтаря» прийняв м'яч після комбінації суперника і поклав його в дальній кут воріт.
Зазначимо, що в минулому турі Факундо не реалізував пенальті.
Джерело: Футбол 24