Екс-гравець «Зорі» відсудив у російського клубу 16 тисяч євро

Російський клуб не виплатив футболісту частину зарплати

Колишній нападаючий луганської «Зорі» Яннік Болі відсудив у «Анжі» 16 тисяч євро, інформує телеграм-канал «Мутко проти». 29-річний івуарієць подав у ФІФА скаргу в зв'язку з тим, що російський клуб не виплатив йому частину зарплати. Нагадаємо, у лютому 2017-го року Болі перейшов в китайський



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Яннік Болі

Російський клуб не виплатив футболісту частину зарплати

Колишній нападаючий луганської «Зорі» Яннік Болі відсудив у «Анжі» 16 тисяч євро, інформує телеграм-канал «Мутко проти».

29-річний івуарієць подав у ФІФА скаргу в зв'язку з тим, що російський клуб не виплатив йому частину зарплати.

Нагадаємо, у лютому 2017-го року Болі перейшов в китайський «Далянь». З 2013-го по 2014-ий рік виступав за луганську «Зорю». У 36 матчах за українську команду забив 14 м'ячів.

За «Анжі» форвард виступав у період з 2014-го по 2016-ий рік. За цей час провів 67 матчів у всіх турнірах, забив 30 м'ячів і зробив чотири гольові передачі.

Джерело: Footboom