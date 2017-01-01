Екс-хавбек «Шахтаря» очолив польський клуб

Зараз команда посідає восьме місце в турнірній таблиці елітного дивізіону Польщі

«Заглембе» оголосив про призначення екс-півзахисника «Шахтаря» Маріуша Левандовськи головним тренером. Контракт діє до кінця цього сезону. «Заглембе» не могло виграти в п'яти останніх турах чемпіонату Польщі, а також поступилося в дербі «Шльонську» (0:1). Зараз команда посідає восьме місце в