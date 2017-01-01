Екс-хавбек «Шахтаря» очолив польський клуб
- Сьогодні, 18:58
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Маріуш Левандовськи
Зараз команда посідає восьме місце в турнірній таблиці елітного дивізіону Польщі
«Заглембе» оголосив про призначення екс-півзахисника «Шахтаря» Маріуша Левандовськи головним тренером.
Контракт діє до кінця цього сезону.
«Заглембе» не могло виграти в п'яти останніх турах чемпіонату Польщі, а також поступилося в дербі «Шльонську» (0:1).
Зараз команда посідає восьме місце в турнірній таблиці.
38-річний Левандовськи в Україні виступав за «Шахтар» і «Севастополь» з 2001 по 2013 роки.
Джерело: ua.tribuna.com