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    Екс-хавбек «Шахтаря» очолив польський клуб

    Зараз команда посідає восьме місце в турнірній таблиці елітного дивізіону Польщі
    «Заглембе» оголосив про призначення екс-півзахисника «Шахтаря» Маріуша Левандовськи головним тренером. Контракт діє до кінця цього сезону. «Заглембе» не могло виграти в п'яти останніх турах чемпіонату Польщі, а також поступилося в дербі «Шльонську» (0:1). Зараз команда посідає восьме місце в
    • Сьогодні, 18:58
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    Маріуш Левандовськи
    Маріуш Левандовськи

    Зараз команда посідає восьме місце в турнірній таблиці елітного дивізіону Польщі

    «Заглембе» оголосив про призначення екс-півзахисника «Шахтаря» Маріуша Левандовськи головним тренером.

    Контракт діє до кінця цього сезону.

    «Заглембе» не могло виграти в п'яти останніх турах чемпіонату Польщі, а також поступилося в дербі «Шльонську» (0:1).

    Зараз команда посідає восьме місце в турнірній таблиці.

    38-річний Левандовськи в Україні виступав за «Шахтар» і «Севастополь» з 2001 по 2013 роки.

    Джерело: ua.tribuna.com

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