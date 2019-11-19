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    Екс-нардеп побив національний рекорд у паверліфтингу

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    Ігор Побер - могутній атлет - Екс-нардеп побив національний рекорд у паверліфтингу
    Ігор Побер - могутній атлет
    Фото із соцмереж

    Ігор Побер тепер має більше часу на заняття спортом

    Багаторазовий чемпіон України, Європи та світу з бодибілдингу і пауерліфтингу, колишній народний депутат Ігор Побер здобув дві медалі Кубку Євразії-2019, який днями відбувався в Києві.

    Зокрема 50-річному спортсмену з Тернополя вдалося побити національний рекорд у паверліфтингу в категорії «Масетрс», піднявши на біцепс штангу, вагою 94 кг.

    У коментарі виданню «Тернополяни» Ігор Побер сказав, що завдяки Кубку Євразії поповнив свою скарбницю спортивних досягнень, в якій вже є понад сотня нагород.

    «Починав із 88 кілограм на біцепс – було легко. Потім 90 – теж вдалося. Після цього підняв 94 кілограми, встановивши рекорд України. Також спробував свої сили у піднятті на біцепс штанги 100 кілограмів. Правда, поки невдало, хоча вага – зовсім не злякала. Ще трохи старань і думаю, що на наступних змаганнях мені вдасться подолати цю планку», – поділився очікуваннями Ігор Побер.

    Нагадаємо, що могутній спортсмен був народним депутатом від Блоку Петра Порошенка по квоті «Удару» Віталія Кличка.

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    депутат рекорд Ігор Побер паверліфтинг
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