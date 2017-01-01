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    Екс-наставник «Мілана» офіційно очолив «Севілью»

    Контракт підписано до 30 червня 2019 року
    Вінченцо Монтелла офіційно став новим головним тренером «Севільї». Контракт підписано до 30 червня 2019 року, інформує офіційний сайт клубу. Нагадаємо, раніше андалусійський клуб домовився про співпрацю з 43-річним італійцем після звільнення Едуардо Беріссо. Сам Монтелла подякував керівництву клубу за надану можливість та зазначив, що
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    Вінченцо Монтелла. Фото: dynamo.kiev.ua
    Вінченцо Монтелла. Фото: dynamo.kiev.ua

    Контракт підписано до 30 червня 2019 року

    Вінченцо Монтелла офіційно став новим головним тренером «Севільї». Контракт підписано до 30 червня 2019 року, інформує офіційний сайт клубу.

    Нагадаємо, раніше андалусійський клуб домовився про співпрацю з 43-річним італійцем після звільнення Едуардо Беріссо.

    Сам Монтелла подякував керівництву клубу за надану можливість та зазначив, що вважає «Севілью» ідеальним клубом для того, щоб реалізувати свої погляди на футбол.

    Останнім місцем роботи Монтелли був «Мілан».

    Джерело: Футбол 24

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