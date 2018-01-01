Екс-півзахисник «Чорноморця» продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини
- Сьогодні, 12:58
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Сергій Політило. Фото: dynamo.kiev.ua
У цьому сезоні футболіст зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ
Екс-півзахисник «Чорноморця» Сергій Політило продовжить кар'єру в «Аданаспорі».
З футболістом підписаний контракт на правах вільного агента.
Про деталі поки не повідомляється.
Після 17 турів «Аданаспор» займає восьме місце в турнірній таблиці другого за силою чемпіонату Туреччини.
Нагадаємо, «Чорноморець» розірвав контракт з 29-річним хавбеком за обопільною згодою сторін.
У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав дві гольові передачі.
Джерело: Динамоманія