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    Екс-півзахисник «Чорноморця» продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини

    У цьому сезоні футболіст зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ
    Екс-півзахисник «Чорноморця» Сергій Політило продовжить кар'єру в «Аданаспорі».  З футболістом підписаний контракт на правах вільного агента. Про деталі поки не повідомляється. Після 17 турів «Аданаспор» займає восьме місце в турнірній таблиці другого за силою чемпіонату Туреччини. Нагадаємо,
    • Сьогодні, 12:58
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    Сергій Політило. Фото:&nbsp;<span>dynamo.kiev.ua</span>
    Сергій Політило. Фото: dynamo.kiev.ua

    У цьому сезоні футболіст зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ

    Екс-півзахисник «Чорноморця» Сергій Політило продовжить кар'єру в «Аданаспорі». 

    З футболістом підписаний контракт на правах вільного агента.

    Про деталі поки не повідомляється.

    Після 17 турів «Аданаспор» займає восьме місце в турнірній таблиці другого за силою чемпіонату Туреччини.

    Нагадаємо, «Чорноморець» розірвав контракт з 29-річним хавбеком за обопільною згодою сторін.

    У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав дві гольові передачі.

    Джерело: Динамоманія

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