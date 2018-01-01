Екс-півзахисник «Чорноморця» продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини

У цьому сезоні футболіст зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ

Екс-півзахисник «Чорноморця» Сергій Політило продовжить кар'єру в «Аданаспорі». З футболістом підписаний контракт на правах вільного агента. Про деталі поки не повідомляється. Після 17 турів «Аданаспор» займає восьме місце в турнірній таблиці другого за силою чемпіонату Туреччини. Нагадаємо,