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    Екс-півзахисник «Карпат» перебрався в чемпіонат Португалії

    Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року
    Екс-півзахисник «Карпат» Фернандо Тіссоне продовжить кар'єру в португальському клубі «Авеш». Про це повідомляє record.pt. Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року. Раніше повідомлялося, що у Тіссоне завершилася угода з «Карпатами» і він став вільним агентом. 31-річний хавбек
    • Сьогодні, 15:17
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    Фернандо Тіссоне. Фото: ФК Карпати
    Фернандо Тіссоне. Фото: ФК Карпати

    Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року

    Екс-півзахисник «Карпат» Фернандо Тіссоне продовжить кар'єру в португальському клубі «Авеш».

    Про це повідомляє record.pt.

    Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року.

    Раніше повідомлялося, що у Тіссоне завершилася угода з «Карпатами» і він став вільним агентом.

    31-річний хавбек перейшов в «Карпати» в серпні 2017 року і провів у складі львівського клубу 13 матчів.

    Джерело: ua.tribuna.com

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