Екс-півзахисник «Карпат» перебрався в чемпіонат Португалії

Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року

Екс-півзахисник «Карпат» Фернандо Тіссоне продовжить кар'єру в португальському клубі «Авеш». Про це повідомляє record.pt. Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року. Раніше повідомлялося, що у Тіссоне завершилася угода з «Карпатами» і він став вільним агентом. 31-річний хавбек



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Фернандо Тіссоне. Фото: ФК Карпати

Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року

Екс-півзахисник «Карпат» Фернандо Тіссоне продовжить кар'єру в португальському клубі «Авеш».

Про це повідомляє record.pt.

Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року.

Раніше повідомлялося, що у Тіссоне завершилася угода з «Карпатами» і він став вільним агентом.

31-річний хавбек перейшов в «Карпати» в серпні 2017 року і провів у складі львівського клубу 13 матчів.

Джерело: ua.tribuna.com