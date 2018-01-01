Екс-півзахисник «Карпат» перебрався в чемпіонат Португалії
- Сьогодні, 15:17
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Фернандо Тіссоне. Фото: ФК Карпати
Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року
Екс-півзахисник «Карпат» Фернандо Тіссоне продовжить кар'єру в португальському клубі «Авеш».
Про це повідомляє record.pt.
Контракт аргентинця з «Авешем» підписано на півтора року.
Раніше повідомлялося, що у Тіссоне завершилася угода з «Карпатами» і він став вільним агентом.
31-річний хавбек перейшов в «Карпати» в серпні 2017 року і провів у складі львівського клубу 13 матчів.
Джерело: ua.tribuna.com