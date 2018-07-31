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    Екс-півзахисник «Шахтаря» домовився про контракт з «Міланом»

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    Бернард. Фото: ФК Шахтар - Екс-півзахисник «Шахтаря» домовився про контракт з «Міланом»
    Бернард. Фото: ФК Шахтар

    Зарплата хавбека складе приблизно чотири мільйони євро в рік

    Екс-півзахисник «Шахтаря» Бернард досяг угоди з «Міланом».

    Про це повідомляє Calciomercato з посиланням на Tuttosport.

    30-го липня відбулася зустріч технічного директора «Мілана» Леонардо з представниками 25-річного бразильця, за підсумками якої футболіст висловив бажання перейти в італійський клуб.

    Зарплата хавбека складе 3,5-4 мільйони євро в рік.

    По завершенні сезону 2017-2018 Бернард відмовився продовжувати контракт з «Шахтарем» і покинув донецький клуб.

    На його рахунку в попередньому сезоні в складі донецького клубу 29 матчів, 10 голів і віддав чотири гольові передачі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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