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    Екс-півзахисник «Зорі» достроково розірвав контракт з російським клубом

    За клуб із Махачкали 30-річний грузин провів лише сім матчів
    Півзахисник Джаба Ліпартія більше не є гравцем російського «Анжі». Гравець та клуб домовились про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу. За клуб із Махачкали 30-річний грузин провів лише сім матчів – шість у чемпіонаті та один у Кубку. Нагадаємо, Ліпартія перейшов у
    • Сьогодні, 20:58
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    Джаба Ліпартія. Фото: ФК Анжі
    Джаба Ліпартія. Фото: ФК Анжі

    За клуб із Махачкали 30-річний грузин провів лише сім матчів

    Півзахисник Джаба Ліпартія більше не є гравцем російського «Анжі».

    Гравець та клуб домовились про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

    За клуб із Махачкали 30-річний грузин провів лише сім матчів – шість у чемпіонаті та один у Кубку.

    Нагадаємо, Ліпартія перейшов у «Анжі» влітку 2017 року, підписавши контракт на два роки.

    До того півзахисник провів 169 матчів у складі луганської «Зорі».

    В активі хавбека 15 забитих м'ячів за український клуб.

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