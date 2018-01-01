Екс-півзахисник «Зорі» достроково розірвав контракт з російським клубом
- Сьогодні, 20:58
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Джаба Ліпартія. Фото: ФК Анжі
За клуб із Махачкали 30-річний грузин провів лише сім матчів
Півзахисник Джаба Ліпартія більше не є гравцем російського «Анжі».
Гравець та клуб домовились про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.
За клуб із Махачкали 30-річний грузин провів лише сім матчів – шість у чемпіонаті та один у Кубку.
Нагадаємо, Ліпартія перейшов у «Анжі» влітку 2017 року, підписавши контракт на два роки.
До того півзахисник провів 169 матчів у складі луганської «Зорі».
В активі хавбека 15 забитих м'ячів за український клуб.