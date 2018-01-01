Екс-тренер «Будівельника» відсудив у клубу мільйон гривень

30 тисяч доларів зарплати Черній не отримав за березень-липень 2015-го року

Арбітражний суд Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) зобов'язав київський «Будівельник» виплатити 30 тисяч доларів боргу колишньому головному тренеру команди Віталію Чернію. Про це повідомляє офіційний сайт FIBA. Окрім зарплатного боргу, суд зобов'язав столичний клуб компенсувати Чернію 6 тисяч доларів судових витрат. 30 тисяч